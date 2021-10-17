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Гол Эджуке принес ЦСКА гостевую победу над екатеринбургским «Уралом» в матче РПЛ
Спорт
Гол Эджуке принес ЦСКА гостевую победу над екатеринбургским «Уралом» в матче РПЛ
pfc-cska.com  /  Пресс-служба ПФК ЦСКА

Екатеринбург, 17 октября. Столичный ЦСКА одержал победу над «Уралом» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу.

Матч между «Уралом» и ЦСКА прошел на стадионе «Екатеринбург Арена» 17 октября. Единственный гол в этой игре был забит на 52-й минуте. Его автором стал нигерийский форвард «армейского» клуба Чидера Эджуке. Нападающий поразил дальний угол ворот Ильи Помазуна ударом из-за пределов штрафной.

Благодаря победе в Екатеринбурге ЦСКА набрал 20 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» с девятью баллами остался на 14-й строчке. Первое место по-прежнему занимает петербургский «Зенит», в активе которого 23 очка.

Ранее футболисты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую потасовку во время столичного дерби. Матч 11-го тура РПЛ состоялся накануне на стадионе «Открытие Банк Арена».

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Все новости / Спорт / Гол Эджуке принес ЦСКА гостевую победу над екатеринбургским «Уралом» в матче РПЛ
футбол урал цска рпл эджуке
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