Стоимость древесины снизилась в России на 10%

Москва, 17 октября. Строительная древесина в России росла в цене, пока не достигла пиковых значений в августе 2021 года. Однако из-за действия сезонных факторов стоимость опустилась более чем на 10% от наивысшего показателя, пишет ТАСС.

Эксперты Ассоциации деревянного домостроения ожидают повторного повышения цен. Предполагается, что популяризация индивидуального жилищного строительства увеличит спрос на стройматериалы. Положение на рынке прокомментировала член правления ассоциации Юлия Юрлова.

«Пиковые значения цен на пиломатериалы и металл пришлись на август. Снижение цен сейчас составляет 5-7% к сентябрю, к пиковым значениям - около 10-12%. Но это больше сезонная закономерность, связанная с падением спроса, и на стоимость домов такое снижение не окажет сильного влияния. Можно лишь говорить о стабилизации цен», — отметила член правления ассоциации Юлия Юрлова.

Динамика цен практически не затрагивает стоимость постройки домов. Дальнейшее изменение рынка будет зависеть от зимней лесозаготовки, добавила она.

Подорожание древесины в августе было спровоцировано в том числе лесными пожарами. Об этом рассказывал директор по взаимодействию с органами государственной власти АО «Архангельский ЦБК» Николай Кротов.