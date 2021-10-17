Татьяна Навка обратилась к мужу с романтичным поздравлением в день рождения

Москва, 17 октября. Фигуристка Татьяна Навка опубликовала пост, которым трогательно поздравила с днем рождения мужа, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, и поделилась семейными фото с дочерью и супругом.

Дмитрий Песков 17 октября принимает поздравления: ему исполнилось 54 года. Фигуристка Татьяна Навка ответственно подошла к торжественной дате и решила поделиться с поклонниками чувствами к мужу. Спортсменка опубликовала пост, обратившись к супругу с романтичным поздравлением в Instagram.

«Все лучшие слова, эмоции и любовь сегодня только для тебя, мой любимый! Не перестаю благодарить вселенную за нас, за тебя! Мое счастье, моя стена, мой друг, мой муж, с днем рождения! Я с тобой навсегда и всегда рядом», — обратилась Навка к супругу.

Prt Scr instagram.com / @tatiana_navka

Фигуристка также поделилась трогательными фото, на которых запечатлены счастливые моменты семьи Пескова. В кадрах он нежно смотрит на супругу и обнимает дочь Надю.

Пост Навки вызвал восторг у фолловеров. К теплым пожеланиям спортсменки присоединились Алика Смехова, Анна Семенович, Яна Рудковская и Николай Басков, который недавно отметил 45-летие.

Музыкант получил поздравления не только от Навки, но и от продюсера Яны Рудковской. Недавно звезда обратилась с теплыми пожеланиями к артисту в его юбилей.