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Песков призвал сделать домашнюю работу в преддверии саммита в «нормандском формате»
Политика
Песков призвал сделать домашнюю работу в преддверии саммита в «нормандском формате»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 17 октября. Для встречи в нормандском формате нужно проведение домашней работы, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, перед подобным саммитом с участием первых лиц необходима подготовка «фундамента».

«Вот министры сначала соберутся и поймут, фундамент прощупывается или не прощупывается», — пояснил он в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко сообщил, что Москва прорабатывает встречу глав МИД «нормандского формата», контакты проводятся на рабочем уровне. По словам дипломата, переговоры на высшем уровне можно будет провести тогда, когда будет какая-то основа и договоренность о проведении встречи лидеров стран.

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