Адвокат Поклонской жестко ответил Украине на угрозы о ее высылке из Кабо-Верде

Киев, 17 октября. Дипломатический иммунитет Натальи Поклонской на посту посла РФ в Кабо-Верде гарантирован Венской конвенцией, напомнил ее адвокат Максим Могильницкий.

Ранее МИД Украины сообщил, что обратился к властям Кабо-Верде по поводу «преступной деятельности» Поклонской, обвинив ее в госизмене из-за работы в Крыму. В посольстве африканской страны заявили, что у Киева нет шансов добиться ее экстрадиции.

Как написал адвокат Поклонской на Украине, в МИД страны произошла «опасная эпидемия недержания языка за зубами», так как в отношении дипломата действует 29-я статья Венской конвенции.

«Хочется фантазировать о выдаче Поклонской — пожалуйста. Лишь бы не во вред. Но я бы советовал заниматься этим подальше от посторонних глаз. Иначе конфуз может получиться», — иронично добавил Могильницкий.

Ранее сама Поклонская прокомментировала сведения об угрозах украинской стороны по ее экстрадиции из африканской республики. Дипломат отметила, что Киев обязан действовать в рамках международного законодательства.