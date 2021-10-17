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Адвокат Поклонской жестко ответил Украине на угрозы о ее высылке из Кабо-Верде
Политика
Адвокат Поклонской жестко ответил Украине на угрозы о ее высылке из Кабо-Верде
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Киев, 17 октября. Дипломатический иммунитет Натальи Поклонской на посту посла РФ в Кабо-Верде гарантирован Венской конвенцией, напомнил ее адвокат Максим Могильницкий.

Ранее МИД Украины сообщил, что обратился к властям Кабо-Верде по поводу «преступной деятельности» Поклонской, обвинив ее в госизмене из-за работы в Крыму. В посольстве африканской страны заявили, что у Киева нет шансов добиться ее экстрадиции.

Как написал адвокат Поклонской на Украине, в МИД страны произошла «опасная эпидемия недержания языка за зубами», так как в отношении дипломата действует 29-я статья Венской конвенции.

«Хочется фантазировать о выдаче Поклонской — пожалуйста. Лишь бы не во вред. Но я бы советовал заниматься этим подальше от посторонних глаз. Иначе конфуз может получиться», — иронично добавил Могильницкий.

Ранее сама Поклонская прокомментировала сведения об угрозах украинской стороны по ее экстрадиции из африканской республики. Дипломат отметила, что Киев обязан действовать в рамках международного законодательства.

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украина поклонская кабо-верде
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