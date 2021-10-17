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Актриса Юлия Пересильд вышла на связь с подписчиками после возвращения с МКС
Общество
Актриса Юлия Пересильд вышла на связь с подписчиками после возвращения с МКС
пресс-служба первого канала  /  Саша Гусов

Караганда, 17 октября. Звезда сериала «Угрюм-река» Юлия Пересильд поделилась с подписчиками забавным фото с куклой после прилета на Землю. Артистка готовится вернуться домой после двух недель пребывания на МКС.

Киноэкипаж с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко вернулся на Землю после съемок картины «Вызов» в условиях МКС. Ракета приземлилась на станции в Казахстане, после чего исполнительница главной роли поспешила выйти на связь с подписчиками в Instagram.

Пересильд показала фото в обнимку с куклой Барби в скафандре. Артистка также сообщила, что готовится вернуться домой к семье.

«Лечу домой! Здравствуй, Земля», — завила актриса.

Звезда провела 12 дней на МКС — все это время съемочная группа работала над фильмом «Вызов». На этом фоне блогер BadComedian поделился с ФАН ожиданиями от будущей премьеры. Он отметил, что не испытывает «сверхнадежд», но рассчитывает увидеть на экране нечто новое.

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вызов пересильд киноэкипаж
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