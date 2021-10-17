Актриса Юлия Пересильд вышла на связь с подписчиками после возвращения с МКС

Караганда, 17 октября. Звезда сериала «Угрюм-река» Юлия Пересильд поделилась с подписчиками забавным фото с куклой после прилета на Землю. Артистка готовится вернуться домой после двух недель пребывания на МКС.

Киноэкипаж с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко вернулся на Землю после съемок картины «Вызов» в условиях МКС. Ракета приземлилась на станции в Казахстане, после чего исполнительница главной роли поспешила выйти на связь с подписчиками в Instagram.

Пересильд показала фото в обнимку с куклой Барби в скафандре. Артистка также сообщила, что готовится вернуться домой к семье.

«Лечу домой! Здравствуй, Земля», — завила актриса.

Звезда провела 12 дней на МКС — все это время съемочная группа работала над фильмом «Вызов». На этом фоне блогер BadComedian поделился с ФАН ожиданиями от будущей премьеры. Он отметил, что не испытывает «сверхнадежд», но рассчитывает увидеть на экране нечто новое.