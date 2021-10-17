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Аналитик Коротченко: Россия показала, что провокации ВМС США безнаказанными не останутся

  /   Обновлено: 17 октября 2021 16:10
Армия
Аналитик Коротченко: Россия показала, что провокации ВМС США безнаказанными не останутся
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Москва, 17 октября. Россия жестко, но справедливо пресекает попытки американских ВМС ставить под сомнение российские морские границы, заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

Отметим, что 15 октября американский эсминец USS Chafee попытался пересечь госграницу РФ в акватории Японского моря, где проходят российско-китайские морские учения. Дерзкую попытку вторгнуться в территориальные воды пресек экипаж большого противолодочного корабля ВМФ России «Адмирал Трибуц». В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что американские моряки нарушили Международные правила предупреждения столкновения судов в море, передает «ПолитЭксперт».

wikipedia.org / U.S. Navy / Public Domain

Коротченко заявил, что Тихоокеанский флот дал адекватный ответ на противоправные действия ВМС США. По его словам, американцы пытаются достаточно вольно трактовать нормы международного права и ставить под сомнение морские границы РФ. Он подчеркнул, что подобное происходит регулярно. Однако и на этот раз Россия поставила на место западных военных в ходе провокации.

«ВМФ демонстрирует, что подобного рода акции безнаказанными не останутся. Поэтому американцы развернулись в очередной раз», — отметил Коротченко.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что с помощью провокации USS Chafee американцы хотели в очередной раз показать себя миру. При этом попытка привлечь к себе внимание обернулась для них очередным позором.

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россия сша провокации
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