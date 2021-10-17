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Марси из Dragon's Blood станет новым персонажем игры DOTA-2
Общество
Марси из Dragon's Blood станет новым персонажем игры DOTA-2
Кадры из мультсериала «DOTA: Кровь дракона»

Лос-Анджелес, 17 октября. Компания Valve представила нового героя игры DOTA-2 накануне финального матча The International 2021. Персонаж Марси из аниме «Кровь дракона» пополнила состав участников.

Героиня Марси дебютировала в сериале «Кровь дракона» от стриминг-сервиса Netflix, однако совсем скоро игроки смогут испытать ее боевые способности в DOTA-2. Неизвестно, какие приемы есть в ее арсенале, но, если судить по аниме, ее главным оружием останутся лук и стрелы. Кроме того, персонаж может сохранить ловкость и маневренность. Так, ей в одиночку удалось раскидать группу бандитов в «Крови дракона», передает издание CybeSport.

Помимо персонажа, Valve также показала новый трейлер продолжения сериала DOTA: Dragon's Blood. Стоит отметить, что тизер игры наследует стилистику аниме и лишь затем переходит к движку игры.

Недавно на игрока DOTA-2 Евгения Sh4dowehhh Алексеева во время турнира напал шершень. Комментатор Владимир Кузнецов сообщил, что участники турнира стали все чаще страдать от насекомых.

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