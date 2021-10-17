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Музеи Вены завели аккаунт на OnlyFans для демонстрации работ Шиле и Модильяни

  /   Обновлено: 17 октября 2021 15:43
Общество
Музеи Вены завели аккаунт на OnlyFans для демонстрации работ Шиле и Модильяни
sothebys.com

Вена, 17 октября. Бюро по туризму Вены и известные художественные музеи объединились для борьбы с неуместной цензурой в соцсетях. Организации завели аккаунт на сервисе OnlyFans для демонстрации художественных работ с обнаженными частями тела.

Проект должен привлечь внимание общественности к проблемам цензуры на интернет-платформах. Коллаборация получила название Vienna strips on OnlyFans. В аккаунте будут представлены откровенные работы великих живописцев Эгона Шиле, Рихарда Герстля, Коломана Мозера, художника и скульптора Амедео Модильяни, которые блокируют в Сети.

В обычное внепандемийное время их можно посмотреть в Музее истории искусств Вены, Музее естественных наук Вены, галерее Альбертина и музее Леопольда. Из-за коронавируса многие заведения столкнулись с ограничениями, в связи с чем стали активнее вести аккаунты в соцсетях. Однако и они не позволяют искусству являться во всей своей мощи.

«В социальных сетях алгоритмы решают, сколько «обнаженки» разрешено показывать, поэтому часто цензуре подвергаются всемирно известные произведения искусства. Мы задались вопросом: сколько «обнаженки» для нас допустимо и кто может решать, что считается оскорбительным», — цитирует главу Бюро по туризму Норберта Кеттнера издание The Guardian.

Ранее стало известно, что сервис для взрослых Pornhub планировал запустить интерактивный проект Classic Nudes в формате аудиогида. Пользователям со всего мира предлагалось с его помощью узнать о великих картинах, на которых изображены обнаженные тела.

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музей картины onlyfans
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