Отец Бритни Спирс мог присвоить себе более миллиарда долларов

Лос-Анджелес, 17 октября. Поп-звезда Бритни Спирс могла потерять миллионы за годы под опекой отца Джеймса Спирса. Экс-опекуна певицы заподозрили в попытках увести доходы дочери на собственные счета.

Бритни Спирс продолжает успешно отвоевывать право на самостоятельность у отца Джеймса и уже готовится к свадьбе с возлюбленным, тренером Сэмом Асгари. Кроме того, уже в ноябре ей предстоит финальное слушание в суде Лос-Анджелеса, где решится судьба исполнительницы — суд установит, сможет ли она сменить опекуна или останется под контролем Спирса. На этом фоне журналисты издания The Sun заподозрили, что отец певицы мог попытаться присвоить себе весьма крупную сумму — свыше миллиарда долларов.

Бритни Спирс находилась под опекой отца с 2008 года. Все это время звезда продолжала карьеру, пока Джеймс Спирс контролировал ее финансы и жизнь вплоть до репродуктивных функций — этим летом исполнительница призналась, что не могла стать матерью, так как отец заставил ее установить спираль.

Несмотря на сложности, артистке удалось добиться шанса на выход из-под опеки отца. Кроме того, уже в декабре она отправится под венец с возлюбленным.

Ситуация, в которой Бритни Спирс оказалась в 2008 году, заставила артистку пересмотреть свое отношение к судебной системе США. Певица призналась, что мечтает переехать в другую страну.