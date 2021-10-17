Кинообозреватель BadComedian сомневается в зрелищности снятого на МКС фильма «Вызов»

Съемки в космосе отличаются от работы в павильоне с декорациями, где есть возможность выбрать нужный план и удобно выставить камеру. Таким мнением поделился в беседе с ФАН блогер Евгений Баженов, более известный как BadComedian.

Собеседник рассказал, что больше всего его волнует в проделанной киноэкипажем, куда вошли актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, работе над первым в истории фильмом, снимаемым на МКС, «Вызов».

«Я не очень уверен, что они смогут хорошо там снять, все показать. Все рассказы про то, как хорошо снимать на натуре, это все, конечно, замечательно, но в контексте космоса я не очень представляю это. Магия кино — это, в общем-то, всегда обман», — сообщил кинообозреватель.

Евгений Баженов также перечислил несколько примеров того, какие именно трудности могут возникнуть во время работы в полевых условиях.

«Понятно, что в реалиях, например, боевых действий, художественный фильм снять тяжело, показать очень тяжело все интересные моменты. Боевые действия — это реальные выстрелы, взрывы. Это тяжело подснять. Кадр тяжело выбрать, потому что это все происходит в реальном времени. Так же и в космосе, я думаю, очень тяжело будет выбрать нужный план. Это не декорация, когда ты выставляешь камеру, как тебе угодно. Это не студия, когда делаешь, как хочешь. Это реальные условия», — пояснил собеседник ФАН.

пресс-служба первого канала / Саша Гусов

В завершение он добавил, что, по его мнению, даже космос не сможет заменить зрителям хорошей драматургии в ленте.

«Как документальное кино — это всегда будет интересно. Как художественный фильм — ну, первые 15–20 минут, когда ты осознаешь, что это в реальном космосе снято, это интересно, завораживает, а вот после 15 минут… Надеемся, что будет интересная история, чтобы удержать зрителя у экрана», — подытожил блогер.

Ранее BadComedian поделился своими ожиданиями от сюжета российского фильма «Вызов». По его мнению, первый в истории полнометражный фильм, снятый в космосе, вряд ли будет богат экшн-сценами.