Актриса Карина Мишулина вспомнила съемки постельных сцен с Дмитрием Нагиевым

Москва, 17 октября. Известная российская актриса Карина Мишулина раскрыла подробности работы над сериалом «Физрук». Звезда вспомнила об откровенной сцене, в которой она снималась вместе с коллегой Дмитрием Нагиевым.

Артистка призналась, что съемки подобного рода в ее карьере были впервые. Ее долго готовили к появлению в кадре с Нагиевым без одежды. На самом деле артистка была довольно сильно «запакована», над чем иронично шутил ее партнер по площадке.

«Это был мой первый опыт эротических сцен. Я не была обнажена, были всякие примочки — телесные колготки, сверху белье, силикон. Когда он (Нагиев) увидел, шутил: «Зачем так наряжаете? Думаете, я так слаб как мужчина, думаете, не прорву оборону?» Дублей было много», — вспомнила Мишулина в эфире программы «Секрет на миллион».

НТВ / Prt Scr / Секрет на миллион

Популярный сериал о школьном учителе физической культуры выходил на телеканале ТНТ с 2014 по 2017 год. Мишулина сыграла роль Светланы Петровны Ермаковой — учительницы биологии, которая в первых сезонах была любовницей главного героя. По словам актрисы, за первый съемочный сезон она получила 25 тысяч рублей.

Ранее в беседе с ведущей программы Лерой Кудрявцевой дочь советского актера Спартака Мишулина рассказала о своем отношении к предполагаемому сводному брату актеру Тимуру Еремееву. Артистка не верит, что они могут быть родственниками и считает ДНК-тесты артиста поддельными.