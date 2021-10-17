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Политик Молохов напомнил Украине об акте доброй воли России в Керченском проливе
Политика
Политик Молохов напомнил Украине об акте доброй воли России в Керченском проливе
pixabay.com  /  PD

Симферополь, 17 октября. Мечты Украины «задавить» Россию юридическими аргументами в суде в Гааге являются профанацией, считает заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригрозил «задавить» Россию из-за инцидента в Керченском проливе, который устроила киевская сторона в ноябре 2018 года. По словам Молохова, Украина продолжает нагнетать обстановку. Пролив является зоной внутренних территориальных вод России, поэтому любые несанкционированные попытки прохода иностранных судов являются противозаконными, их можно считать провокацией. Все претензии Киева являются профанацией, говорит он.

«Россия в свое время совершила акт доброй воли, отпустив украинских моряков на свободу, однако киевские власти ничего не поняли и ничему не научились», — цитирует Молохова РИА Новости.

yabloko.ru / Партия ЯБЛОКО

Представитель Крыма призвал провести Международный общественный трибунал, инициированный ассоциацией «Таврида» в Брюсселе.

Ранее Молохов заявил, что план Украины, целью которого является получение контроля над Крымом, — «жалкое бумагомарательство». Политик назвал стратегию свидетельством маниакального синдрома у украинских властей. Решение Киева, по его мнению, вызвано безысходностью и манией величия.

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украина крым молохов
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