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Полицейские из Владикавказа спасли потерявшего мать маленького медвежонка

  /   Обновлено: 17 октября 2021 15:29
Общество
Полицейские из Владикавказа спасли потерявшего мать маленького медвежонка
pexels.com  /  Janko Ferlic

Владикавказ, 17 октября. Сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по городу Владикавказ обнаружили на участке Военно-Грузинской дороги маленького медвежонка, который в испуге бегал по проезжей части.

Чтобы избежать аварийной ситуации, полицейские частично перекрыли трассу и поймали животное. При осмотре оказалось, что у малыша повреждены голова и одна лапа. На патрульном автомобиле медвежонка отвезли в ветеринарную клинику, где провели обследование и оказали первую помощь.

Затем полицейские передали зверя в Центр реабилитации диких животных. Как отметил научный сотрудник Североосетинского государственного заповедника Заурбек Дзуцев, детенышу исполнилось всего семь-восемь месяцев.

Судя по всему, недавно малыш потерял свою мать и нуждался в срочной медицинской помощи. Благодаря полицейским сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Скоро медвежонка переведут в большой вольер с импровизированной берлогой, где он сможет провести зиму в спячке. А уже весной специалисты примут решение о дальнейшей судьбе маленького медведя.

Спустя несколько дней после случившегося сотрудники ППСП приехали в реабилитационный центр. Медвежонок узнал своих спасителей и с удовольствием принял их подарки — яблоки, груши и конфеты. Полицейские хотят взять шефство над малышом и регулярно приходить к нему в гости.

Еще одного медвежонка, спасенного в Перми, доставили в приют. Малыша Баграта подселили к его ровеснице. Сообщается, что медвежата быстро нашли общий язык и подружились.

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