«Россия-1» показала милое закулисное общение Путина с американской журналисткой

Москва, 17 октября. Президент России Владимир Путин мило пообщался с американской журналисткой Хэдли Гэмбл в закулисье перед заседанием Российской энергетической недели.

Журналисты телеканала «Россия-1» засняли, как глава государства подошел к Гэмбл и поприветствовал ее. Журналистка в ответ сделала Путину комплимент, что он отлично выглядит, а затем спросила, как он себя чувствует и не замерз ли. Гэмбл пояснила, что прилетела в Россию из Абу-Даби и погода показалась ей холодной.

«В Сибири у нас говорят, что сибиряки — не те, кто мороза не боятся, а те, кто тепло одеваются», — с улыбкой дал совет Путин.

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Непосредственно беседа на форуме наделала немало шума. Хэдли Гэмбл, выступавшая в качестве модератора, вела себя довольно назойливо, не раз задав Путину вопрос о поставках газа в Европу. Глава государства проявил терпение и сделал ей комплимент, но добавил, что уже отвечал на этот вопрос, а она будто бы не услышала его. Путин сказал, что его не затруднит повторить снова: Москва не сокращает поставки голубого топлива в Евросоюз.

Ранее президент РФ в беседе с Гэмбл рассказал, как он оценивает ситуацию на Ближнем Востоке и заботит ли его уход войск США из Афганистана. Также он добавил, что предпочитает не отвечать на вопросы о своем преемнике.