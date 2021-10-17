Подводник Курдин: российские «Хаски» превзойдут лучшие американские подлодки

Москва, 17 октября. Новейшая российская атомная подводная лодка (АПЛ) пятого поколения «Хаски» по всем характеристикам будет превосходить существующие американские субмарины, заявил капитан 1-го ранга Игорь Курдин.

По словам российского подводника, разрабатывающие новую субмарину специалисты конструкторского бюро «Малахит» делают все возможное, чтобы подлодка стала настоящим предметом гордости ВМФ РФ. Курдин отметил, что «Хаски» по некоторым показателям будет превосходить даже проектируемые в настоящее время американские АПЛ, передает «ПолитЭксперт».

«Новое оружие, которое мы устанавливаем на действующих подлодках, постоянно модернизируется. На них будет установлена самая последняя модификация», — рассказал он.

Курдин отметил, что Россия закладывает во все субмарины модернизационный запас — возможность для улучшения их характеристик в будущем. По его словам, такой подход является ноу-хау российских конструкторов.

«Примерно через 10 лет после того, как лодка войдет в строй, она пройдет существенную модернизацию и получит новое вооружение: средства обнаружения и так далее», — отметил подводник.

Военный эксперт говорит, что «Хаски» может быть создана в двух вариациях. В первом случае она может использоваться как носитель стратегического вооружения, а во втором – стать многоцелевой боевой единицей флота, превратившись в главную угрозу для авианосно-ударных групп противника.

Ранее сообщалось, что новая подлодка ВМФ РФ станет опасным противником для авианосцев ВМС США. По предварительным данным, субмарину оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон».