Вашингтон, 17 октября. Не только украинцы виновны в том, что киевский режим далек от соответствия ожиданиям Вашингтона, считает обозреватель Forbes Кеннет Рапоза.

В своей статье он отметил, что со времен правления Петра Порошенко на Украине мало что изменилось, но не только украинцы несут за это вину. Сейчас в стране процветает высокий уровень коррупции во всех ветвях власти, что мешает бизнесменам США вести свои дела. Кроме того, нестабильность несут постоянные политические «разборки» между украинскими политиками и олигархами, все это очень раздражает американских партнеров.

«Но виновата в этом не только Украина. В определенном смысле ее бросили на съедение волкам. Ее союзники не такие уж и близкие», — пишет обозреватель.

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Сейчас США пошли на сближение с Россией, отменив санкции против газопровода «Северный поток — 2», а в отношениях Киева и Запада все далеко не безоблачно. Президент Владимир Зеленский оказался весьма далек от своего кинообраза, сделавшего возможным его победу в президентской гонке, заключил Рапоза.

Ранее в ходе форума Украина — ЕС Зеленский поднял главную для себя тему о евроинтеграции. Он заявил, что Украина не понимает, когда ее возможное вхождение в состав Евросоюза завершится успехом.