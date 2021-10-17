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Обозреватель Forbes Рапоза заявил, что союзники бросили Украину «на съедение волкам»
Политика
Обозреватель Forbes Рапоза заявил, что союзники бросили Украину «на съедение волкам»
needpix.com

Вашингтон, 17 октября. Не только украинцы виновны в том, что киевский режим далек от соответствия ожиданиям Вашингтона, считает обозреватель Forbes Кеннет Рапоза.

В своей статье он отметил, что со времен правления Петра Порошенко на Украине мало что изменилось, но не только украинцы несут за это вину. Сейчас в стране процветает высокий уровень коррупции во всех ветвях власти, что мешает бизнесменам США вести свои дела. Кроме того, нестабильность несут постоянные политические «разборки» между украинскими политиками и олигархами, все это очень раздражает американских партнеров.

«Но виновата в этом не только Украина. В определенном смысле ее бросили на съедение волкам. Ее союзники не такие уж и близкие», — пишет обозреватель.

pxhere.com /

Сейчас США пошли на сближение с Россией, отменив санкции против газопровода «Северный поток — 2», а в отношениях Киева и Запада все далеко не безоблачно. Президент Владимир Зеленский оказался весьма далек от своего кинообраза, сделавшего возможным его победу в президентской гонке, заключил Рапоза.

Ранее в ходе форума Украина — ЕС Зеленский поднял главную для себя тему о евроинтеграции. Он заявил, что Украина не понимает, когда ее возможное вхождение в состав Евросоюза завершится успехом.

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