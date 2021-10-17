Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 октября 16:23
16:22
Происшествия
Мать погибшего из-за отравления спиртным в Екатеринбурге рассказала о сильной рвоте у сына
16:21
Общество
Обладающие нестерильным иммунитетом люди больше других подвержены заражению COVID-19
16:21
Шоу-бизнес
Кинообозреватель BadComedian сомневается в зрелищности снятого на МКС фильма «Вызов»
16:15
Армия
Ученый РАН Кистанов заявил об отсутствии угроз для России в заявлении премьера Японии
16:14
Политика
Бывший президент Афганистана Хамид Карзай примет участие в «московском формате»
16:13
Шоу-бизнес
Марина Федункив заявила о вранье мужа на шоу «Дуэты»
16:12
Общество
Алтай, Карелия и Мурманск стали самыми интересными направлениями для путешествий с детьми
16:10
Спорт
Гол Эджуке принес ЦСКА гостевую победу над екатеринбургским «Уралом» в матче РПЛ
16:08
Экономика
Стоимость древесины снизилась в России на 10%
16:08
Происшествия
В Краснодарском крае девушка за рулем «Пежо» снесла опору ЛЭП
Все новости

Новак: «Северный поток — 2» поможет стабилизировать европейский рынок газа
Экономика
Новак: «Северный поток — 2» поможет стабилизировать европейский рынок газа
politexpert.net  /  Аврора Зорина

Москва, 17 октября. Ввод новой инфраструктуры, включая газопровод «Северный поток — 2», способен снизить волатильность котировок газа и сделать рынок Евросоюза более стабильным. Такую точку зрения вице-премьера России Александра Новака приводит «Интерфакс».

Зампредседателя правительства выступил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия». Журналист Павел Зарубин спросил его, что могло бы помочь европейскому энергорынку восстановиться.

«Ввод новой инфраструктуры, в том числе и построенного "Северного потока — 2" — это, безусловно, один из факторов, который может помочь в этой ситуации быстрее справиться», — ответил Новак.

Компания «Газпром» сообщала о готовности начать поставки по магистрали уже в 2021 году. Она способна пропускать порядка 55 миллиардов кубометров топлива в год. Проект пока не начал работу из-за затянувшейся сертификации: рассмотрение документов у немецкого регулятора может занять до четырех месяцев.

Новак ранее объявил о повышенном внутреннем спросе на газ. Он спрогнозировал рекордные показатели потребления в России на фоне восстановления экономики.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Новак: «Северный поток — 2» поможет стабилизировать европейский рынок газа
новак газопровод европа топливо северный поток 2 рынок газа газовый кризис
Комментировать