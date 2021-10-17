Новак: «Северный поток — 2» поможет стабилизировать европейский рынок газа

Москва, 17 октября. Ввод новой инфраструктуры, включая газопровод «Северный поток — 2», способен снизить волатильность котировок газа и сделать рынок Евросоюза более стабильным. Такую точку зрения вице-премьера России Александра Новака приводит «Интерфакс».

Зампредседателя правительства выступил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия». Журналист Павел Зарубин спросил его, что могло бы помочь европейскому энергорынку восстановиться.

«Ввод новой инфраструктуры, в том числе и построенного "Северного потока — 2" — это, безусловно, один из факторов, который может помочь в этой ситуации быстрее справиться», — ответил Новак.

Компания «Газпром» сообщала о готовности начать поставки по магистрали уже в 2021 году. Она способна пропускать порядка 55 миллиардов кубометров топлива в год. Проект пока не начал работу из-за затянувшейся сертификации: рассмотрение документов у немецкого регулятора может занять до четырех месяцев.

Новак ранее объявил о повышенном внутреннем спросе на газ. Он спрогнозировал рекордные показатели потребления в России на фоне восстановления экономики.