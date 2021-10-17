Анамнез недели. Первое заседание Госдумы, стрельба у школы и встреча глав СНГ

До чего смогли договорится депутаты на первом заседании Госдумы? Откуда взялась тенденция стрельбы у школьников, и когда это закончится? Что важного удалось обсудить на встрече лидеров стран СНГ? Ответы на эти и другие вопросы — в новом выпуске проекта Федерального агентства новостей «Анамнез недели».

В этой программе предприниматель и общественный деятель Андрей Кристесашвили обсудит насущные вопросы вместе с кандидатом экономических наук, главой Васильевского муниципального округа Дмитрием Ивановым.

На этой недели прошло первое заседание VIII созыва Госдумы. В президиуме были представители пяти партий — КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и впервые прошедшие в Госдуму «Новые люди».

В Москве 13 октября задержали молодого человека, открывшего стрельбу около школы. Оказалось, что он стрелял из страйкбольного ружья в воздух. Однако звуки выстрелов страшно напугали учеников.

В формате видеоконференции прошло заседание Совета глав государств — участников СНГ. На саммите лидеры обменялись мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. О чем еще договорились политики, узнаете в новом выпуске программы «Анамнез недели».