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Дочь Спартака Мишулина призналась, что оглохла на одно ухо после избиения первым мужем

  /   Обновлено: 17 октября 2021 15:31
Общество
Дочь Спартака Мишулина призналась, что оглохла на одно ухо после избиения первым мужем
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 17 октября. Звезда популярного сериала «Физрук» актриса Карина Мишулина откровенно заговорила о домашнем насилии. Артистка призналась, что первый муж Олег Жуков периодически поднимал на нее руку.

Дочь великого советского актера Спартака Мишулина многие годы пыталась скрыть свою историю домашнего насилия. Звезда призналась, что в первом браке супруг периодически поднимал на нее руку, и до рождения их совместного ребенка, и после. Она рассказала о том, как, будучи совсем молодой, получила по лицу от супруга.

«Еще не было Кристины, мы шли с дня рождения, я забыла ключи на празднике. Он берет — и мне прямо в лицо… Больно прям, было больно. Он не был очень пьяный. Я начала плакать. Ни за что. Я начала плакать от боли, от обиды. На меня папа никогда руку не поднимал, никто... Я ушла к родителям. Он начал стоять на коленях, просить прощения», — рассказала артистка в эфире студии шоу «Секрет на миллион».

В тот момент ей было 22 года, однако, по собственному признанию, вела она себя словно 15-летний подросток. После рождения дочери Кристины ситуация в семье не сильно изменилась. Однажды мужчина напал на Мишулину во время одного из праздников в театре.

«Момент был последней каплей — был юбилей театра, в котором я служила. Вышла на перекур с мужчиной-коллегой. Он (муж) влетает, сразу меня ударяет. Помню, что упала, выключение сознания. Потом дня три-четыре у меня ухо не слышало. Боялась, что так будет всю жизнь», — призналась артистка ведущей программы Лере Кудрявцевой.

Prt Scr youtube.com / НТВ

Она отметила, что боялась рассказать об этом родителям и не стала обращаться в полицию. В шоу пришел и сам Жуков, который заявил, что между ними в браке была не любовь, а страсть и постоянные игры.

Ранее Мишулина призналась, что могла стать матерью внебрачного ребенка в 20 лет. Артистка вспомнила, как пережила тяжелый разрыв с любимым благодаря поддержке отца.

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домашнее насилие мишулина секрет на миллион
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