Папа Римский выразил соболезнования после терактов по всему миру и осудил насилие

Москва, 17 октября. Глава Католической церкви выразил обеспокоенность терактами, которые произошли недавно в странах Западной Европы, когда преступники напали на мирных граждан.

Напомним, 15 октября в городе Ли-он-Си на юге Англии прямо в церкви был убит депутат британского парламента Дэвид Амесс. Политик подвергся нападению и получил несколько ножевых ранений во время встречи со своими избирателями. Двумя днями ранее в городе Конгсберг в Норвегии 37-летний датчанин с луком и стрелами убил пять человек и ранил полицейского.

Папа Римский Франциск выразил свои соболезнования жертвам погибших и осудил убийства, которое сейчас происходит по всему миру. Понтифик сообщил, что молится за жертв, которые пострадали в ходе терактов в Норвегии и Великобритании, а также за жителей Афганистана, подвергающихся насилию.

Ранее Папа Римский выразил соболезнования в связи с терактом в Афганистане. Он призвал христиан к молитве и посту во имя примирения. Также понтифик заявил, что следит за событиями, которые разворачиваются в этой стране.