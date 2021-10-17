Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 октября 16:23
16:22
Происшествия
Мать погибшего из-за отравления спиртным в Екатеринбурге рассказала о сильной рвоте у сына
16:21
Общество
Обладающие нестерильным иммунитетом люди больше других подвержены заражению COVID-19
16:21
Шоу-бизнес
Кинообозреватель BadComedian сомневается в зрелищности снятого на МКС фильма «Вызов»
16:15
Армия
Ученый РАН Кистанов заявил об отсутствии угроз для России в заявлении премьера Японии
16:14
Политика
Бывший президент Афганистана Хамид Карзай примет участие в «московском формате»
16:13
Шоу-бизнес
Марина Федункив заявила о вранье мужа на шоу «Дуэты»
16:12
Общество
Алтай, Карелия и Мурманск стали самыми интересными направлениями для путешествий с детьми
16:10
Спорт
Гол Эджуке принес ЦСКА гостевую победу над екатеринбургским «Уралом» в матче РПЛ
16:08
Экономика
Стоимость древесины снизилась в России на 10%
16:08
Происшествия
В Краснодарском крае девушка за рулем «Пежо» снесла опору ЛЭП
Все новости

Папа Римский выразил соболезнования после терактов по всему миру и осудил насилие
Общество
Папа Римский выразил соболезнования после терактов по всему миру и осудил насилие
Pr Scr vaticannews.va  /  пресс-служба Ватикана

Москва, 17 октября. Глава Католической церкви выразил обеспокоенность терактами, которые произошли недавно в странах Западной Европы, когда преступники напали на мирных граждан.

Напомним, 15 октября в городе Ли-он-Си на юге Англии прямо в церкви был убит депутат британского парламента Дэвид Амесс. Политик подвергся нападению и получил несколько ножевых ранений во время встречи со своими избирателями. Двумя днями ранее в городе Конгсберг в Норвегии 37-летний датчанин с луком и стрелами убил пять человек и ранил полицейского.

Папа Римский Франциск выразил свои соболезнования жертвам погибших и осудил убийства, которое сейчас происходит по всему миру. Понтифик сообщил, что молится за жертв, которые пострадали в ходе терактов в Норвегии и Великобритании, а также за жителей Афганистана, подвергающихся насилию.

Ранее Папа Римский выразил соболезнования в связи с терактом в Афганистане. Он призвал христиан к молитве и посту во имя примирения. Также понтифик заявил, что следит за событиями, которые разворачиваются в этой стране.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Папа Римский выразил соболезнования после терактов по всему миру и осудил насилие
папа римский насилие теракты
Комментировать