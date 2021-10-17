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Наследного принца Саудовской Аравии обвиняют в хищении 20 крупнейших компаний королевства
Весь мир
Наследного принца Саудовской Аравии обвиняют в хищении 20 крупнейших компаний королевства
defense.gov

Эр-Рияд, 17 октября. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман Аль Сауд может быть причастен к хищению ряда крупнейших предприятий королевства, которое произошло в рамках запущенной им «антикоррупционной кампании». Об этом сообщает The Guardian.

Новый председатель британского футбольного клуба Newcastle United Ясир Аль Румайян попал в скандальную историю. Его обвиняют в получении активов, изъятых саудовскими властями в рамках борьбы с коррупцией.

Основным бенефициаром этой схемы называется наследный принц Саудовской Аравии. Он отдавал соответствующие распоряжения главе Государственного инвестиционного фонда страны (PIF), которым также является Ясир Аль Румайян.

Британский суд

Интерес к схемам саудовского кронпринца у британцев возник в связи с покупкой Newcastle United Государственным инвестиционным фондом королевства. Представители общественности выступили против этой сделки, обвинив Эр-Рияд в целом комплексе нарушений прав человека.

«Мой брат работал в офисе Красного Креста в Эр-Рияде. Он был похищен в марте 2018-го. Его держали в следственном изоляторе три года. После этого он предстал перед судом, который обвинил его в «расплывчатых и двусмысленных» сообщениях в Twitter. Приговором стали 20 лет тюрьмы», — сообщает жительница Сан-Франциско Аридж аль-Садхан.

Женщина обратилась к фанатам британского футбольного клуба с просьбой помнить о принципах внутренней политики Эр-Рияда, пояснив, что целью сделки о приобретении Newcastle United было улучшение имиджа королевства.

Новое дело в Канаде

Скандал приобрел новый импульс после заседания, которое проводилось в Гражданском суде Канады. Там были рассекречены внутренние документы PIF, из которых следует, что Ясир Аль Румайян — лишь формальный управитель, в то время как реальным владельцем организации является Мухаммад бин Салман.

Судя по должностным запискам, наследный принц приказал главе Госинвестфонда принять на баланс 20 крупных фирм, изъятых в рамках нашумевшей антикоррупционной кампании, которую он запустил в ноябре 2017 года. Тогда 400 самых богатых людей Саудовской Аравии были задержаны по подозрению в причастности к коррупционным схемам, а затем помещены под арест в отель Ritz-Carlton в Эр-Рияде на два месяца.

Секретные документы

Протоколы судебных заседаний содержат копии служебных записок, которые были отправлены старшим советником Мухаммада бин Салмана. Рассматриваемые в канадском суде записки имеют служебные пометки «совершенно секретно», «не для распространения» и «очень срочно».

Один документ был отправлен 22 декабря 2017 года. Тогда Аль Румайян приказал передать в собственность PIF ряд арестованных предприятий.

Еще один датирован двумя днями позже. Приказ адресован уже самому главе Государственного инвестиционного фонда — наследный принц потребовал «немедленно утвердить завершение всех необходимых процедур».

Кронпринцу припомнили убийство Хашогги

В числе активов, изъятых в рамках кампании Мухаммада бин Салмана, упоминается Sky Prime Aviation. Это чартерный авиаперевозчик, базирующийся в Эр-Рияде.

Фирму обвиняют в связях с убийцами диссидента Джамаля Хашогги в 2018 году. Утверждается, что они использовали два самолета этой компании для перелета в Стамбул, где и был ликвидирован публицист.

Согласно отчету Национальной разведки США, заказчиком преступления также мог быть наследный принц Саудовской Аравии, и сейчас ему припоминают это уже в рамках развития скандала с покупкой британского футбольного клуба.

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коррупция саудовская аравия Newcastle United
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