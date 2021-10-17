Эр-Рияд, 17 октября. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман Аль Сауд может быть причастен к хищению ряда крупнейших предприятий королевства, которое произошло в рамках запущенной им «антикоррупционной кампании». Об этом сообщает The Guardian.

Новый председатель британского футбольного клуба Newcastle United Ясир Аль Румайян попал в скандальную историю. Его обвиняют в получении активов, изъятых саудовскими властями в рамках борьбы с коррупцией.

Newcastle chairman’s links to Saudi ‘anti-corruption’ drive https://t.co/dKPl9IYW74 — The Daily Reports (@DailyReports24) October 17, 2021

Основным бенефициаром этой схемы называется наследный принц Саудовской Аравии. Он отдавал соответствующие распоряжения главе Государственного инвестиционного фонда страны (PIF), которым также является Ясир Аль Румайян.

Британский суд

Интерес к схемам саудовского кронпринца у британцев возник в связи с покупкой Newcastle United Государственным инвестиционным фондом королевства. Представители общественности выступили против этой сделки, обвинив Эр-Рияд в целом комплексе нарушений прав человека.

«Мой брат работал в офисе Красного Креста в Эр-Рияде. Он был похищен в марте 2018-го. Его держали в следственном изоляторе три года. После этого он предстал перед судом, который обвинил его в «расплывчатых и двусмысленных» сообщениях в Twitter. Приговором стали 20 лет тюрьмы», — сообщает жительница Сан-Франциско Аридж аль-Садхан.

Женщина обратилась к фанатам британского футбольного клуба с просьбой помнить о принципах внутренней политики Эр-Рияда, пояснив, что целью сделки о приобретении Newcastle United было улучшение имиджа королевства.

Новое дело в Канаде

Скандал приобрел новый импульс после заседания, которое проводилось в Гражданском суде Канады. Там были рассекречены внутренние документы PIF, из которых следует, что Ясир Аль Румайян — лишь формальный управитель, в то время как реальным владельцем организации является Мухаммад бин Салман.

The Saudi takeover of Newcastle is a symbol of how the world has moved on from the Khashoggi murder and all of the continuing human rights abuses by MBS. My latest story takes a look at what Al-Rumayyan's role in the infamous 2017 purge by MBS https://t.co/EL1BWg1rfC — Stephanie Kirchgaessner (@skirchy) October 16, 2021

Судя по должностным запискам, наследный принц приказал главе Госинвестфонда принять на баланс 20 крупных фирм, изъятых в рамках нашумевшей антикоррупционной кампании, которую он запустил в ноябре 2017 года. Тогда 400 самых богатых людей Саудовской Аравии были задержаны по подозрению в причастности к коррупционным схемам, а затем помещены под арест в отель Ritz-Carlton в Эр-Рияде на два месяца.

Секретные документы

Протоколы судебных заседаний содержат копии служебных записок, которые были отправлены старшим советником Мухаммада бин Салмана. Рассматриваемые в канадском суде записки имеют служебные пометки «совершенно секретно», «не для распространения» и «очень срочно».

Saudi Prince Alwaleed bin Talal, detained in Riyadh Carlton Ritz in Prince Salman anti-corruption drive, can buy his freedom for $6 billion! — Dr Ram Harijan (@DrRamOfIndia) December 24, 2017

Один документ был отправлен 22 декабря 2017 года. Тогда Аль Румайян приказал передать в собственность PIF ряд арестованных предприятий.

Еще один датирован двумя днями позже. Приказ адресован уже самому главе Государственного инвестиционного фонда — наследный принц потребовал «немедленно утвердить завершение всех необходимых процедур».

Кронпринцу припомнили убийство Хашогги

В числе активов, изъятых в рамках кампании Мухаммада бин Салмана, упоминается Sky Prime Aviation. Это чартерный авиаперевозчик, базирующийся в Эр-Рияде.

In 2017, the PIF seized a private charter company called Sky Prime Aviation on the orders of the Crown Prince, MBS. Months later, its planes were used to ferry the assassination team that killed and dismembered Jamal Khashoggi to and from Turkey. https://t.co/R1yf6gXl8t — southpaw (@nycsouthpaw) October 7, 2021

Фирму обвиняют в связях с убийцами диссидента Джамаля Хашогги в 2018 году. Утверждается, что они использовали два самолета этой компании для перелета в Стамбул, где и был ликвидирован публицист.

Согласно отчету Национальной разведки США, заказчиком преступления также мог быть наследный принц Саудовской Аравии, и сейчас ему припоминают это уже в рамках развития скандала с покупкой британского футбольного клуба.