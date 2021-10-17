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Скончался бывший сенатор от Астраханской области Геннадий Горбунов

  /   Обновлено: 17 октября 2021 15:03
Общество
Скончался бывший сенатор от Астраханской области Геннадий Горбунов
Global Look Press  /  Federation Council of Russia/Flickr.com

Астрахань, 17 октября. Экс-сенатор от Астраханской области Геннадий Горбунов умер на 76-м году жизни. Причина смерти не сообщается.

Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко направила соболезнования председателю региональной Думы Игорю Мартынову. Она отметила, что Горбунов был ответственным и опытным политиком, который на протяжении многих лет представлял в Совете Федерации интересы родной Астраханской области.

Сенатор внес большой вклад в развитие региона и создание в нем благоприятного инвестиционного климата. Горбунова уважали местные жители и коллеги, он всегда служил на благо страны, а с помощью его высокого профессионализма удавалось решать даже самые сложные вопросы, отметила Матвиенко.

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