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Московский «Спартак» не станет продлевать контракт с защитником Кутеповым
Спорт
Московский «Спартак» не станет продлевать контракт с защитником Кутеповым
spartak.com  /  официальный сайт фк «Спартак»

Москва, 17 октября. Центральный защитник «Спартака» Илья Кутепов покинет столичный клуб в следующем году.

«Спартак» не станет продлевать контракт с 28-летним защитником Ильей Кутеповым, если игрок не согласится на значительное снижение заработной платы. Соответствующую информацию представили журналисты издания «Спорт-Экспресс». Сейчас защитник получает порядка 2,3 миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне Кутепов провел за «Спартак» всего два матча, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с красно-белыми действует до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кутепова, выступающего за «Спартак» с 2012 года, в 1,8 миллиона евро.

Ранее российского арбитра ФИФА Сергея Карасева пригласили на популярное шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Выпуск с судьей будет записан 18 октября.

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