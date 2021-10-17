Вдова Спартака Мишулина страдает от психического расстройства после скандала с наследством

Москва, 17 октября. Актриса Карина Мишулина рассказала о состоянии здоровья матери после скандала вокруг наследства. Артистка призналась, что вдова актера Спартака Мишулина столкнулась с психическими проблемами.

Карина Мишулина самостоятельно ухаживает за больной матерью, которая перенесла инсульт в 2018 году. Здоровье вдовы Спартака Мишулина не вынесло переживаний после раздела имущества покойного мужа.

Артистка поделилась подробностями о состоянии больной матери в эфире шоу «Секрет на миллион». Она призналась, что после приступа вдова Мишулина начала страдать забывчивостью и психическим расстройством.

«Мания преследования, забывчивость, плохо ходит, руки стали трястись», — пожаловалась Карина Мишулина.

Актриса вспомнила, что быстро отреагировала на приступ матери. Она мгновенно вызвала скорую и тем самым снизила риск тяжелых последствий. Мишулина отметила, что ее мать заботится о себе самостоятельно, но все еще находится под присмотром родственников.

Поводом для переживаний стал скандал вокруг наследства Спартака Мишулина. Актер Тимур Еремеев неожиданно сообщил, что является внебрачным сыном артиста и рассчитывает на долю имущества покойного отца. Однако вдова Мишулина убеждена, что муж не изменял ей. Такого же мнения придерживается и его дочь. Карина Мишулина убеждена, что это является пиаром.

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