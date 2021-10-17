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Экономика
МИД РФ: Великобритания может рассчитывать на помощь России в преодолении газового кризиса
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МИД РФ: Великобритания может рассчитывать на помощь России в преодолении газового кризиса

  /   Обновлено: 17 октября 2021 14:29
Экономика
МИД РФ: Великобритания может рассчитывать на помощь России в преодолении газового кризиса
pixabay.com

Лондон, 17 октября. Москва готова помочь Лондону в условиях дефицита газа и высоких цен на энергоносители. Об этом в интервью ВВС заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

Сейчас «Газпром» поставляет на рынок Великобритании лишь 3% голубого топлива, а в основном сырье в Соединенное Королевство поступает от Норвегии и других экспортеров.

«Конечно, если будет возможность, мы придем на помощь, мы сделаем все возможное, чтобы облегчить условия, которые сейчас создали настоящий кризис», — цитирует Келина РИА Новости.

Газовый кризис в Европе длится уже несколько недель. Рынок региона лихорадит от рекордных скачков стоимости голубого топлива.

Российский дипломат также подтвердил, что газопровод «Северный поток — 2» уже готов к запуску, ожидается только разрешение на эксплуатацию от Германии.

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