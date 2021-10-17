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Экс-чемпион UFC Нурмагомедов открыл зал единоборств в Красной Поляне
Спорт
Экс-чемпион UFC Нурмагомедов открыл зал единоборств в Красной Поляне
TACC  /  Геодакян Артем

Сочи, 17 октября. Бывший чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов открыл свой зал единоборств.

Хабиб Нурмагомедов открыл зал MMA «Крепость» в Красной Поляне в день турнира EFC 42, главным событием которого станет поединок Александра Шлеменко и Артура Гусейнова. Экс-чемпион UFC обратился к спортсменам с напутственным словом, информирует ТАСС.

«Нам нужно забрать детей с улиц, вытащить их из телефонов. В этом плане открытие зала — это хорошее и правильное дело», — подчеркнул Нурмагомедов.

Экс-чемпион UFC завершил спортивную карьеру в октябре 2020 года. В своем последнем поединке Нурмагомедов удушающим приемом победил американского бойца Джастина Гэтжи.

Ранее реакция Хабиба Нурмагомедова на поражение Магомедова Исмаилова в бою с Владимиром Минеевым попала на видео. Поединок в рамках турнира AMC Fight Nights 105 проходил в Сочи.

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