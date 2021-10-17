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Путин примет участие в заседании «Валдая» на следующей неделе

  /   Обновлено: 17 октября 2021 14:11
Политика
Путин примет участие в заседании «Валдая» на следующей неделе
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 17 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание президиума Госсовета, а также примет участие в заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», сообщает «Россия-1».

Помимо этого, глава государства проведет переговоры с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

На этой неделе российский лидер принял участие в пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя». Во время мероприятия, отвечая на вопросы, Путин неоднократно обращал внимание на ошибки стран Европы, которые подстегнули рост цен на газ.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о ревакцинации президента России против коронавирусной инфекции. По словам пресс-секретаря главы государства, Путин точно сделает это, но все будет зависеть от рекомендаций медиков, так как сейчас у российского лидера сохраняется высокий уровень титров антител.

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путин госсовет валдай
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