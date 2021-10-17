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Дочь Спартака Мишулина расплакалась во время разговора об отце и внебрачном ребенке

  /   Обновлено: 17 октября 2021 14:08
Шоу-бизнес
Дочь Спартака Мишулина расплакалась во время разговора об отце и внебрачном ребенке
instagram.com  /  @karinamishulina

Москва, 17 октября. Известная российская актриса Карина Мишулина рассказала о внебрачном ребенке. В один из самых сложных периодов жизни ее отец, актер Спартак Мишулин был с ней рядом.

В 20-летнем возрасте артистка чуть не вышла замуж за своего однокурсника, узнав, что забеременела. Родители были не в восторге от этой идеи, но поддерживали начинающую актрису как могли. Выяснилось, что ее возлюбленный не слишком сильно пылал к ней чувствами, поэтому при первой возможности он просто пропал из ее жизни, несмотря на то, что дата свадьбы уже была назначена.

О беременности молодой человек так и не узнал, в отличие от ее отца, советского актера Спартака Мишулина. Он понял, что с его дочерью что-то происходит, когда она была всего на седьмой неделе беременности.

«Я благодарю папу за то, что он настолько был мне другом», — вспомнила Мишулина в эфире студии «Секрет на миллион», не сдержав слезы.

Ранее Мишулина в интервью ведущей шоу на НТВ Лере Кудрявцевой рассказала о своем отношении к актеру Тимуру Еремееву, который в 2018 году заявил о себе как о наследнике великого актера. Артистка не верит, что ее отец мог изменять маме, поэтому не доверяет ДНК-тестам, которые показал ее «родственник». Она считает, что начинающий артист таким образом решил пропиарить себя.

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