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Геннадий Онищенко поздравил россиян с первым Днем отца в истории страны
Общество
Геннадий Онищенко поздравил россиян с первым Днем отца в истории страны
Федеральное агентство новостей  / 

Лучшим способом поздравить своих отцов будет сказать теплые слова и провести этот день вместе. Таким мнением поделился в беседе с ФАН политик, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Собеседник обратился ко всем жителям нашей страны с площадки нашего издания.

«Я бы хотел, вторя президенту нашей страны, который 4 октября своим указом установил День отца в третье воскресенье октября, поздравить всех наших отцов. Всех с праздником!» — сказал политик.

Геннадий Онищенко также обратил внимание на то, что для населения нашей страны такой день может на первых порах показаться немного непривычным.

«У нас десятки миллионов мужчин в государстве. Даже есть отцы-одиночки. Есть Международный женский день 8 марта. Дождались и мы, отцы, своего праздника. В общем-то, здесь есть некоторая двоякость. В нашей культуре, так сказать, патриархальный взгляд всегда доминировал. Однако оказалось, что у высшего политического руководства появились основания считать, что сегодня роль отцов недооценена», — пояснил собеседник ФАН.

pxhere.com /

В завершение он поделился своим мнением относительно того, как именно можно отметить такое торжество.

«Мужчины не так падки на цветы, сладкое. Если дети, какого бы возраста они ни были, их поздравят и проведут этот день вместе, поделятся воспоминаниями, подарят друг другу теплые слова, этого будет вполне достаточно. Я думаю, неизбалованные комплементарным вниманием отцы вполне удовлетворятся и этим. По мере приобретения истории этим праздником, может быть, появятся какие-нибудь традиции», — подытожил Геннадий Онищенко.

Ранее стало известно о том, что ведущий Первого канала Максим Галкин показал поклонникам трогательное поздравление от сына Гарри в День отца. Получил родитель подарок и от дочери Лизы.

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онищенко поздравление день отца
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