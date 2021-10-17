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Песков заявил об отсутствии перспектив для встречи Путина и Зеленского
Политика
Песков заявил об отсутствии перспектив для встречи Путина и Зеленского
youtube.com  /  Prt Scr / Телеканал 360

Москва, 17 октября. Представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что перспективы встречи российского президента Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского пока не просматриваются.

В эфире программы «Москва. Кремль. Путин» пресс-секретарь российского лидера отметил, что говорить о возможной встрече двух президентов в ближайшем будущем не приходится из-за позиции официального Киева. Он напомнил, что украинские власти взяли курс на выход из Минских соглашений.

«Пока особых перспектив для этого разговора не просматривается, опять же, из-за действий украинских властей», — сказал Песков.

По его словам, в настоящее время Киев рассматривает законопроект о так называемом переходном периоде, принятие которого будет де-факто означать, что Украина выходит из Минских соглашений.

Ранее Песков заявил, что президенту РФ Владимиру Путину сложно говорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По его словам, российский лидер отдельно общается с немецким канцлером Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Те в свою очередь ведут переговоры с Зеленским.

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Все новости / Политика / Песков заявил об отсутствии перспектив для встречи Путина и Зеленского
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