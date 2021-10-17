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Новые пункты регистрации сдавшихся боевиков открылись на севере сирийской провинции Деръа
Весь мир
Новые пункты регистрации сдавшихся боевиков открылись на севере сирийской провинции Деръа
Федеральное агентство новостей  /  Ахмад Марзук

Деръа, 17 октября. Сирийские СМИ сообщили о начале процесса определения статуса сложивших оружие боевиков в городах Аль-Гария аль-Гарбия, Аль-Гария аль-Шаркия и Хирбет Газале. Речь идет о дезертирах, криминальных элементах и прочих лицах, пошедших на мирное соглашение с государством.

Упомянутые населенные пункты расположены в северо-восточной части сирийской провинции Деръа.

Боевики из числа местного населения вступили в вооруженное противостояние с официальным Дамаском в конце июля на фоне правительственной кампании по поимке преступников, обвиняемых в грабежах, похищениях и убийствах мирных жителей. В то время экстремистам удалось захватить район Деръа аль-Балад в административном центре провинции.

Федеральное агентство новостей / Мохаммад Жарбуа

После прибытия военных частей и начавшейся антитеррористической операции вооруженные группировки пошли на перемирие, заключенное при посредничестве российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС). Отдельные группы боевиков предпринимали попытки нарушить соглашение. Несмотря на это к процессу примирения регулярно присоединяются новые районы провинции, в которых возвращаются к работе правоохранительные и административные органы.

Федеральное агентство новостей / Мохаммад Жарбуа

Бывшие члены вооруженных группировок, не замеченные в серьезных преступлениях и согласившиеся прекратить антиправительственную деятельность, получили возможность сдать оружие в обмен на исключение своих имен из списка разыскиваемых. После специальной регистрации (урегулирования статуса) они имеют право вернуться к мирной гражданской жизни. Альтернативой этому является перемещение в неподконтрольную правительству часть провинции Идлиб.

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сирия деръа
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