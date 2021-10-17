Снижение стоимости авиаперелетов зафиксировано в России

Москва, 17 октября. Эксперты аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» посчитали среднюю стоимость перелета внутри России. Средняя цена билета туда-обратно в октябре составила 9,5 тысячи рублей, пишет ТАСС.

Данный показатель соответствует уровню 2020 года, однако по сравнению с допандемийным 2019-м средний чек стал дешевле на 20%.

«По данным аналитиков "Туту.ру", больше всего перелетов в октябре 2021 года совершается по направлению Москва — Сочи. Средний чек за перелет по этому маршруту сократился за год на 20%: с 8974 до 7185 рублей туда-обратно», — заявили аналитики.

Вторым по популярности они назвали маршрут Москва — Симферополь. Здесь средняя стоимость билета составила около 8,1 тысячи рублей, что соответствует значению прошлого года. Авиаперелет из Москвы в Петербург за год подорожал на 11% и достиг 4,4 тысячи рублей.

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