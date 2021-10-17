Baijiahao: Россия жестко пресекла дерзкую провокацию ВВС США над Охотским морем

Пекин, 17 октября. ВВС США организовали очередную провокацию вблизи российских границ, однако быстро поплатились за свою дерзкую выходку.

В публикации китайского издания Baijiahao говорится, что американский бомбардировщик B-1B Lancer едва не нарушил российское воздушное пространство, но его остановили российские самолеты. Отмечается, что во время полета над Охотским морем боевая единица ВВС США приблизилась на 300 километров к границе РФ в районе Камчатки, передает «ПолитРоссия».

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После случившегося газета The Drive назвала полет американского бомбардировщика «самым дерзким» за последние 15 лет. В Китае считают этот инцидент сознательной провокацией США, которой помешали российские истребители.

«Учитывая, как действует Пентагон, Россия может подготовить жесткий ответ для США», – говорится в публикации.

По мнению экспертов, данный инцидент может быть связан с недавней попыткой американского эсминца USS Chafee вторгнуться в территориальные воды РФ в Японском море, которую пресек ВМФ России. Китайские обозреватели предполагают, что униженные жестким ответом русских США могли затаить обиду на РФ, поэтому и устроили новую провокацию с B-1B близ Камчатки.

Ранее сообщалось, что три российских истребителя Су-35С перехватили в небе над Тихим океаном американский бомбардировщик В-52Н. Иностранный самолет слишком быстро приближался к границам РФ.