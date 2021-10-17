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Песков: Запад обвиняет РФ в росте газовых цен из-за нежелания признавать собственные ошибки

  /   Обновлено: 17 октября 2021 14:14
Экономика
Песков: Запад обвиняет РФ в росте газовых цен из-за нежелания признавать собственные ошибки
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 17 октября. Западные политики не могут признаться, что допустили ошибки. Поэтому предпочитают обвинять в этом Россию. Об этом эфире телеканала «Россия-1» сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля объяснил, почему часть европейских публичных политиков считают РФ виновной в энергокризисе.

«И они же не могут себя (виноватыми — Прим. ред.) признать, они же политики, их тогда прогонят. И тогда лучше кого-то демонизировать. Кого лучше демонизировать? Огромного восточного медведя, то бишь нас с вами», — сказал он.

Президент России Владимир Путин ранее публично объяснил интересы страны на газовом рынке. Он заявил, что экспортеры могут выйти на рекордные показатели по итогам 2021 года.

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