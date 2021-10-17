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Песков заявил, что Путин никого не пугал энергетическими перспективами Европы

  /   Обновлено: 17 октября 2021 13:45
Политика
Песков заявил, что Путин никого не пугал энергетическими перспективами Европы
Prt Scr youtube.com  /  Life Новости

Москва, 17 октября. Президент России Владимир Путин никого не пугал, когда описывал энергетические перспективы Европы. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля выступил в эфире телеканала «Россия-1». Пресс-секретарь президента прокомментировал пленарное заседание Российской энергетической недели, на котором Путин произнес речь.

«Президент неоднократно выступал с такими пророческими заявлениями, он же никого не пугал, будь то сфера разоружения, сфера безопасности, изменение климата», — пояснил Песков.

По его словам, глава государства иногда очень здорово описывает перспективы. К Путину не прислушиваются, но потом понимают, что так и происходит, заключил Песков.

Экономист Андрей Лобода ранее подчеркнул, что только Россия может спасти Евросоюз от энергетического кризиса. Эксперт дал такой комментарий на фоне резкого роста цен на газ в европейских странах.

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Все новости / Политика / Песков заявил, что Путин никого не пугал энергетическими перспективами Европы
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