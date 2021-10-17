Кремль: Россия готова «по сто раз» разъяснять Западу свою позицию

Москва, 17 октября. Российская Федерация готова «по сто раз» разъяснять странам Запада свою позицию, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Соответствующим заявлением он поделился в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин». Так Песков ответил на вопросы журналиста Павла Зарубина. Он объяснил, почему модерировать пленарное заседание Российской энергетической недели 13 октября пригласили ведущую телеканала Си-эн-би-си Хедли Гэмбл. По его словам, речь идет о «крупнейшем экономическом телевидении в мире».

«Задача таких форумов (как Российская энергонеделя — Прим. ред.) — рассказать о нас им, презентовать нас им<...>И действительно, повторять, к сожалению, нужно по сто раз», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля также отметил, что российский лидер Владимир Путин «это очень терпеливо делает».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Москва стабильно развивается и укрепляет позиции на международной арене, поэтому Запад пытается оказать давление на Россию. С таким заявлением он выступал на Всемирном конгрессе российских соотечественников.