Песков заявил о сложности выстраивания диалога Путина и Зеленского

Москва, 17 октября. Президенту РФ Владимиру Путину сложно говорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским, поэтому лидеры общаются раздельно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Путин отдельно общается с немецким канцлером Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Те в свою очередь отдельно ведут переговоры с Зеленским.

«Понимаете, очень сложно говорить с господином Зеленским. Господин Зеленский, например, упорно называет Россию участником конфликта на юго-востоке страны. Это не так», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

Представитель Кремля подчеркнул, что Путин отвечает за свои слова и делает то, что говорит. Когда его позиция не стыкуется с позицией другой стороны, это сложно, добавил он.

Ранее депутат Верховной рады Олег Волошин заявил, что Зеленский стал для Соединенных Штатов проблемным, а некоторые чиновники считают гаранта страны неуправляемым. Волошин утверждает, что такой позиции придерживается заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.