Шаман малой народности телеутов провел специальный обряд перед переписью населения

Жители села Беково Кемеровской области с энтузиазмом подошли к всероссийской переписи населения и провели традиционный обряд, чтобы все прошло удачно.

Телеуты — коренное население Кузбасса. По данным переписи населения 2010 года на территории Бековского сельского поселения проживают 934 представителя этой народности. Директор местного историко-этнографического музея «Чолхой», который и проводил обряд, считает, что сбор данных о населении имеет большое значение для социально-экономического развития их региона и России в целом.

«Сегодня обряд мы как раз и провели. Это обращение к всевышнему нашему. Шаман вышел, обратился, чтобы все нормально было, в том числе и с сегодняшним мероприятием — началом переписи населения. Чтобы все прошло нормально, чтобы было благополучно и закончилось успешно», — высказался Владимир Челухоев.

Телеуты бережно несут традиции через года, сохраняя единство своего народа. Жители села одевают народные костюмы и собираются у костра, где шаман проводит обряд с бубном, бросая в огонь сухие ягоды и призывая языки пламени согреть всех людей Земле.

«По национальности я — телеутка. То, что сегодня я в национальном костюме, сегодня шаман провел обряд на хорошую перепись, на удачную перепись нас, телеутов, и всего человечества, которое живет в России», — делится праздничным настроением местная жительница Лидия Мажина.

Перепись населения, которая проводится раз в десять лет, проходит с 15 октября по 14 ноября на всей территории России. Впервые в истории ее можно будет пройти онлайн, воспользовавшись порталом госуслуг, где вам предложат ответить на тридцать три вопроса.

Предварительные итоги появятся в апреле 2022 года, а окончательные данные будут опубликованы в четвертом квартале 2022-го. На основании полученных данных будет формироваться социальная политика государства. Также полученная информация поможет модернизировать и реализовать новые проекты в сфере образования, медицины и строительства.