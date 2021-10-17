Южная Корея сократила экспорт автомобилей более чем на 20% из-за дефицита полупроводников

Сеул, 17 октября. Глобальная проблема с производством полупроводников нанесла большой урон автомобильной промышленности Южной Кореи. Страна стала продавать меньше машин на внешние рынки, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство промышленности, торговли и энергетики.

Южнокорейские производители поставили в сентябре за границу всего 151,7 тыс. автомобилей. В денежном выражении экспорт равнялся 3,6 миллиарда долларов — на 6% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Основной причиной сокращения показателей стала невозможность собрать больше машин. Препятствием для местного автопрома стал глобальный дефицит полупроводников, вызвавший сокращение производства в прошлом месяце на 33,1%.

Одновременно страна смогла увеличить поставки электрических, гибридных и водородных машин. Их суммарная стоимость составила 1,04 миллиарда долларов. Данная сфера активно развивается: рост по сравнению с 2020 годом составил 46,8%.

Агентство инноваций Москвы ранее заключило договор с корейской ассоциацией Innobiz. В рамках стратегического партнерства они будут обмениваться опытом и передовыми практиками в сфере технологий.