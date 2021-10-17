Аналитик Дандыкин назвал провокацию USS Chafee провальной попыткой США показать себя

Москва, 17 октября. Попытка эсминца ВМС США USS Chafee вторгнуться в территориальные воды России была обречена на новый провал с самого начала, считает военный эксперт Василий Дандыкин.

Ранее сообщалось, что российский большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Трибуц» выдворил из закрытого района Японского моря эсминец американских ВМС USS Chafee. Иностранная боевая единица приблизилась к сектору, в котором проводятся российско-китайские морские учения. Капитан 1-го ранга запаса Дандыкин считает, что Chafee пытался следить за маневрами, но потерпел очередное фиаско, передает iReactor.

wikipedia.org / U.S. Navy photo by Photographer's Mate 3rd Class Gary B. Granger

Эксперт подчеркнул, что подобные провокации со стороны сил НАТО не являются редкостью. Это была очередная авантюра США, которая с треском провалилась. ВМФ РФ дал четко понять американским коллегам, что нарушать российские госграницы нельзя.

«В этот раз таран не потребовался, а флот США лишь продемонстрировал новую провальную попытку показать себя миру», — констатировал собеседник издания.

Дандыкин не исключает, что экипаж американского корабля хотел проверить российских военнослужащих на бдительность. Действия БПК «Адмирал Трибуц» он назвал адекватными и абсолютно правильными.

Ранее в США заявили, что действия экипажа Chafee в Японском море полностью «соответствовали» международному праву. Командование ВМС США считает, что эсминец якобы ничего не нарушал.