Максим Галкин показал трогательное поздравление от сына в День отца

Москва, 17 октября. Ведущий Первого канала Максим Галкин показал поклонникам, как провел День отца в кругу семьи. Артист опубликовал пост в Instagram и похвастался музыкальным сюрпризом от сына Гарри.

Звездная семья Максима Галкина и Аллы Пугачевой отпраздновала День отца 17 октября. Праздник был утвержден президентом РФ в начале месяца: согласно указу, торжественный день будет отмечаться в третье воскресенье октября. Шоумен был окружен вниманием родных и получил необычный подарок — рэп в исполнении сына Гарри. Позднее растроганный артист поделился с поклонниками записью выступления и показал рукодельную открытку.

«Праздник только учредили, а наши уже меня поздравили», — похвастался артист.

Prt Scr instagram.com / @maxgalkinru

Дочь Лиза также не оставила отца без подарка. Она вручила Галкину фигурку оригами и рисунок, на котором изобразила поросенка.

Поклонники с восторгом отреагировали на пост Галкина. Некоторые отметили, что дети звезды оказались на удивление воспитанными и талантливыми. Кроме того, фанаты подчеркнули: заметно, что наследники Галкина и Пугачевой растут в атмосфере любви и заботы.

В преддверии праздника журналисты ФАН составили список звездных отцов, которые совмещают карьеру и семью. Лучше всех эти роли исполняют Сергей Лазарев и Филипп Киркоров.