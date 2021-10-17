Актриса Карина Мишулина заявила, что Тимур Еремеев «растоптал» память о ее знаменитом отце

Москва, 17 октября. Популярная российская актриса Карина Мишулина в очередной раз высказалась о возможном сводном брате Тимуре Еремееве. Звезда «Физрука» считает унизительным публичное появление «родственника».

Скандал вокруг наследства покойного советского кинематографиста Спартака Мишулина разгорелся еще в 2018 году. Малоизвестный актер Тимур Еремеев неожиданно заявил, что является внебрачным сыном артиста и ему полагается доля наследства. Несмотря на все представленные тесты и документы, Карина Мишулина не верит ему.

«Нет, он мне не брат. Это, к сожалению, была история, которая, наверное, так скажем, сфабрикована людьми, которые его протежировали, чтобы он стал ведущим федерального канала. Слава богу, в 2018 году было последнее заседание, которое мы успешно выиграли. На нас подавали два иска, на мою маму, хотели отобрать квартиру. Путем сфабрикованного ДНК», — резко заявила артистка в эфире программы «Секрет на миллион».

НТВ / Prt Scr / Секрет на миллион

Актриса рассказала, что просила суд провести судебную экспертизу, однако Еремеев отказался. Она уверена, что актер намеренно не соглашается, поскольку знает, что на самом деле он не является сыном Мишулина. Звезда сериала «Физрук» отмечает, что три года назад артист неправильно рассказал о своем существовании. Его появление «растоптало» память о ее отце.

«Этот человек принес много боли нашей семье, растоптал память папы, маму, ворвался грязными ногами в наш дом. Возможно, если бы он объявился и сказал, что рожден от случайной связи, я бы, может поверила. Но когда нас с мамой сделали сумасшедшими... Как можно поверить? Папа для меня святое. Моего отца обвинили в прелюбодеянии, это грех. На всю страну», — отметила артистка.

Потеря отца сильно отразилась на жизни актрисы, которая даже спустя годы не может поверить, что родного человека нет рядом. Ранее актриса опубликовала трогательное обращение к покойному родителю в честь годовщины его смерти. Карина Мишулина написала стихи, посвященные отцу, который умер в 2005 году.