Политолог Злобин назвал визит Нуланд в Россию инвентаризацией списка проблем в диалоге с США

Москва, 17 октября. Замглавы Госдепа США Виктория Нуланд посетила Москву с определенной целью, считает политолог Николай Злобин.

Как пояснил эксперт, в преддверии приезда Нуланд ее исключили из санкционного списка России. Злобин уверен, что встреча в третьей стране была исключена, так как в переговорах участвовали сразу несколько важных политиков и дипломатов.

«Американцам важно провести инвентаризацию всего списка российско-американских проблем. Пройтись по этому списку. Оценить каждую из этих проблем с точки зрения возможных осложнений», — цитирует политолога издание «Украина.ру».

Global Look Press / Michal Krumphanzl/CTK

Злобин считает, что таким образом Вашингтон пытается понять, в какой сфере возможно ухудшение отношений с Москвой, а где его получится избежать. В целом США хотят формализовались российско-американское противостояние, зафиксировать его в определенных рамках, то есть фактически заморозить, уверен эксперт. В ходе визита Нуланд Вашингтон пытался договориться о «правилах противостояния» с Россией, для придания ему стабильного и предсказуемого характера, резюмировал Злобин.

Ранее политолог Евгений Сатановский назвал единственный подход, с помощью которого можно добиться результатов в переговорах с США. Он обратил внимание, что американская сторона ведет себя как великая держава. По этой причине с ней необходимо разговаривать на понятном языке.