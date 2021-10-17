Инспектора ГИБДД ранили в голову во время охоты на гусей в Ленобласти

Ломоносов, 17 октября. Сотрудник Госавтоинспекции получил тяжелое ранение в голову во время охоты в Ленинградской области, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах региона.

По уточненным данным, все произошло в Ломоносовском районе 16 октября. Правоохранитель, находясь в отпуске, встретился со своим приятелем для охоты на гусей. В момент выстрела в сторону стаи мужчина, который находился перед товарищем, резко встал со стула и получил ранение в голову. В тяжелом состоянии его доставили в больницу. Известно, что в момент ЧП охотники были трезвы.

По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее житель Вологодской области застрелил своего сына во время охоты на птиц.