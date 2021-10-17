Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 октября 14:45
14:42
Общество
Шугалей: бутафорский Год экологии в Петербурге не дал никаких серьезных изменений
14:39
Происшествия
Землетрясение мощностью 3,9 балла произошло в Бурятии
14:39
Происшествия
Пенсионер-рецидивист с ножом устроил переполох на детской площадке в Тюмени
14:37
Происшествия
СК начал проверку по факту нападения медведя на дрессировщицу в Орле
14:36
Наука
Эффективность спортивных упражнений может зависеть от генов человека
14:35
Происшествия
Спасатели продолжают круглосуточно тушить тлеющий торфяник в Екатеринбурге
14:33
Общество
Геннадий Онищенко поздравил россиян с первым Днем отца в истории страны
14:31
Общество
Жителей и гостей Сочи предупредили об угрозе образования смерчей над Черным морем
14:29
Шоу-бизнес
Вдова Спартака Мишулина страдает от психического расстройства после скандала с наследством
14:29
Экономика
МИД РФ: Великобритания может рассчитывать на помощь России в преодолении газового кризиса
Все новости

Жители России увеличили затраты на отпуск в текущем году
Экономика
Жители России увеличили затраты на отпуск в текущем году
pexels.com  /  Asad Photo Maldives

Москва, 17 октября. Порядка 41% россиян увеличили свои траты на отпуск в текущем году. Об этом свидетельствует исследование «Росгосстрах банка», данные из которого приводит РИА Новости.

Менее 25 тысяч рублей на отдых потратили около трети жителей страны. Годом ранее в эту сумму уложилась практически половина отдохнувших граждан.

«Бюджеты отдыхающих в этом году крайне разнились: более трети (35%) респондентов потратили на отпуск менее 25 тысяч рублей, почти столько же (33%) опрошенных израсходовали в 6 раз больше — свыше 150 тысяч рублей. Примечательно, что годом ранее в бюджет до 25 тысяч рублей уложились более половины (53%) отпускников», — отметили аналитики «Росгосстрах банка».

Каждому десятому россиянину хватило 75–100 тысяч рублей. Еще 9% участников опроса потратили на отпуск в 25–50 тысяч, а 7% уложились в 50–75 тысяч. Порядка 5% человек отдых обошелся в 100–150 тысяч.

Чтобы продлить лето, россияне осенью стремятся покинуть родные края. Эксперты назвали топ-7 стран для свободного посещения в 2021 году, где еще жарко и можно купаться.

Между тем спрос на автодома в России растет, как и по всему миру. В преддверии минувшего лета такие трейлеры покупали в основном москвичи (14% от общефедерального спроса) и жители Северной столицы (5%). Путешествовать таким образом бывает довольно выгодно, учитывая экономию на перелетах, такси и отелях, пишет телеканал «Санкт-Петербург».

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Жители России увеличили затраты на отпуск в текущем году
отдых отпуск расходы
Комментировать