Жители России увеличили затраты на отпуск в текущем году

Москва, 17 октября. Порядка 41% россиян увеличили свои траты на отпуск в текущем году. Об этом свидетельствует исследование «Росгосстрах банка», данные из которого приводит РИА Новости.

Менее 25 тысяч рублей на отдых потратили около трети жителей страны. Годом ранее в эту сумму уложилась практически половина отдохнувших граждан.

«Бюджеты отдыхающих в этом году крайне разнились: более трети (35%) респондентов потратили на отпуск менее 25 тысяч рублей, почти столько же (33%) опрошенных израсходовали в 6 раз больше — свыше 150 тысяч рублей. Примечательно, что годом ранее в бюджет до 25 тысяч рублей уложились более половины (53%) отпускников», — отметили аналитики «Росгосстрах банка».

Каждому десятому россиянину хватило 75–100 тысяч рублей. Еще 9% участников опроса потратили на отпуск в 25–50 тысяч, а 7% уложились в 50–75 тысяч. Порядка 5% человек отдых обошелся в 100–150 тысяч.

Чтобы продлить лето, россияне осенью стремятся покинуть родные края. Эксперты назвали топ-7 стран для свободного посещения в 2021 году, где еще жарко и можно купаться.

Между тем спрос на автодома в России растет, как и по всему миру. В преддверии минувшего лета такие трейлеры покупали в основном москвичи (14% от общефедерального спроса) и жители Северной столицы (5%). Путешествовать таким образом бывает довольно выгодно, учитывая экономию на перелетах, такси и отелях, пишет телеканал «Санкт-Петербург».