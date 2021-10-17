Москва, 17 октября. Осенью 2021 года сразу две немецкие делегации посетят Крым. Бывавший здесь дипломат Виктор Триппель рассказал о своем впечатлении о посещении полуострова.

В октябре в Крым прилетит немецкая делегация из Хайдельберга. Еще одна группа делегатов посетит полуостров в рамках проекта «Детская дипломатия». Именно в составе этой команды в Россию в очередной раз приедет Виктор Триппель. По его словам, еще в прошлый приезд он остался в восторге от моста через Керченский пролив.

«В своей жизни я дважды принимал участие в строительстве мостов. Очень много езжу по странам Евросоюза, но такого восхитительного сооружения, как Крымский мост, еще нигде не видел», — признался немецкий делегат.

Prt Scr youtube.com / Вести Крым

Крым воссоединился с Россией весной 2014 года в результате референдума, в ходе которого подавляющее большинство проголосовавших крымчан отдали предпочтение вхождению в состав РФ. Президент Владимир Путин назвал вопрос Крыма «закрытым навсегда». За это время полуостров посетили делегации из Китая, Бразилии, Франции, Италии, Германии и многих других стран. Иностранцы своими глазами увидели, что полуостров процветает, а сами жители счастливы.

Несмотря на это, власти Украины продолжают заявлять о желании «вернуть» Крым под свою юрисдикцию. Как считает известный публицист Константин Кеворкян, не стоит обращать внимание на различные заявления многочисленных политических деятелей Украины, особенно если это касается вопроса Крыма. Эксперт уверен, что Россия никогда не откажется от своих территорий.