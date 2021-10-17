Президент Эквадора пригрозил распустить непокорный парламент

Кито, 17 октября. Президент Эквадора Гильермо Лассо пригрозил распустить Национальную ассамблею, если законодатели продолжат блокировать его проекты. Об этом глава государства сообщил в ходе пресс-конференции.

Лассо заявил о намерении применить механизм для роспуска однопалатного парламента, после которого он обязан созвать новые президентские и законодательные выборы. Согласно Конституции, глава государства может прибегнуть к этой мере в случае, если законодательный орган берется за принятие решений, которые не входят в его полномочия, препятствует осуществлению плана по развитию либо в период тяжелого политического кризиса.

Ecuador: Guillermo Lasso evalúa disolver el Congreso



“Muerte cruzada”. Así denominan en Ecuador a las tres opciones que tiene todo presidente para cerrar el Parlamento.



[Por Elías L. Benarroch]https://t.co/AVCw5PsytZ — Diario La República (@larepublica_pe) October 15, 2021

«Время идет. Указ о прекращении деятельности Национальной ассамблеи до истечения срока ее полномочий готов. Если они заблокируют законы, мы будем вынуждены пойти на этот шаг», — отметил недавно избранный президент.

По словам Лассо, он провел встречу с председателем парламента Гуадалупе Йори с целью обсудить проект реформ в сфере трудового законодательства, налогов и инвестиций, который был возвращен 29 сентября Административным советом Национальной ассамблеи (CAL).

Орган отклонил законопроект исполнительной власти, объяснив это тем, что реформы, затрагивающие разные сферы, нарушают принципы, закрепленные в Конституции.

La Asamblea trata de evitar la muerte cruzada, hasta ahora, solo con palabras. https://t.co/fug34REAoo — Luis Eduardo Vivanco (@luisevivanco) October 13, 2021

Лассо планирует вновь отправить законы на рассмотрение в парламент, разбив их на две части: два проекта в сфере налогообложения и труда, которые будут отправлены на следующей неделе, а также один акт об инвестициях.