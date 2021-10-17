Звезда «Дэдпула» Райан Рейнольдс решил отдохнуть от кинематографа

Лос-Анджелес, 17 октября. Известный голливудский актер Райан Рейнольдс решил взять паузу в развитии актерской карьеры. Артист решил временно отдохнуть от кинематографа, уйдя в небольшой отпуск.

Решение о временном отпуске артист принял после тяжелой работы над фильмом «Рождественская история». Он признался, что на съемочной площадке ему пришлось воплотить огромное количество желаний в жизнь. Поэтому настоящее время он считает лучшим периодом для того, чтобы ненадолго уйти в тень.

«Не уверен, что был бы готов согласиться на такой сложный фильм еще три года назад. Пение, танцы и игры в песочнице с Уиллом Ферреллом воплотили массу моих желаний в жизнь. <...> Идеальное время для небольшого отпуска от создания кино. Я буду скучать по каждой секунде работы с этой неприлично одаренной группой творцов и художников», — сообщил актер своим подписчикам в социальной сети Instagram.

Многие поклонники звезды супергеройского боевика «Дэдпул» не поверили в происходящее и восприняли его слова как очередную шутку. Однако большинство пожелали артисту наслаждаться долгожданным «простоем» и посвятить время своей супруге актрисе Блейк Лайвли и их детям.

Ранее над актером пошутил его близкий друг Хью Джекман. Артист поздравил звезду «Сплетницы» Лайвли с запуском собственной линии безалкогольных напитков, не сумев не задеть в тексте ее супруга.