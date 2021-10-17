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«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Александр Наумов
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Гостем нового выпуска «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном стал Александр Наумов. Известный блогер обсудил со звездой фильма «Брат-2» его работу у Алексея Балабанова, заметные роли в кино, а также историю 2015 года, когда актера внезапно «похоронили».

Несмотря на пандемию Александр Наумов остается востребован на съемочных площадках. Работа в Киеве позволила ему оставаться занятым сразу после карантина. Однако Наумов отмечает, что в 2021 году наметился некоторый спад в работе. Он это связывает со своим возрастом. Актеру недавно исполнилось 63 года.

Говоря о карьере Наумова, натыкаешься на довольно любопытные моменты. В его фильмографии значится роль в американском фильме в 1985 году, но Александр утверждает, что это ошибка, так как он в этом время находился в Пензе и в США не был. Впервые он появился на экране в роли киллера в сериале «Самозванцы» в 1998 году, но настоящую славу ему принесла роль в фильме «Брат-2». Он играл Хакина, начальника охраны Белкина. Роль, как и весь фильм, оказались очень яркими, и Наумов запомнился зрителям. В целом, этот образ и сформировал карьеру актера. Его роли можно разделить на три равнозначных сегмента: бандиты, силовики и соседи-добряки.

В 2015 году совершенно неожиданно для себя Александр Наумов узнал, что на малой родине в Нижнем Новгороде его «похоронили» земляки. Узнал он об этом от своего брата, который в местной библиотеке обнаружил портрет Александра, где была указана дата смерти 15 мая 2015 года. Наумов решил разобраться в данной истории и позвонил в эту библиотеку. Набрав номер, он сообщил, что «это звонит безвременно почивший Наумов». В трубке повисло молчание, и потом перед актером долго извинялись за свою техническую ошибку.

Александр Наумов работает в «Театре на Юго-Западе», следит за тем, что происходит у коллег. Актер высказался о дебюте Ольги Бузовой во МХАТ. Сам спектакль он не видел, но считает, что подобный ввод в спектакль можно сравнить с тюленями на сцене и с женщиной с бородой. Однако Александр прекрасно понимает, что театрам нужно привлекать к себе зрителя, и каждый идет своим путем для того, чтобы добиться цели.

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